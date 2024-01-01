البيت الأبيض: إيران ستهاجم إسرائيل ..

واشنطن / وكالات /

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أن "معلومات بلاده تشير إلى أن طهران لم تتراجع عن تهديدها بشن هجوم على إسرائيل".

كما أضاف أن هذا الهجوم قد ينفذ سواء عبر استخدام "حزب الله" في لبنان أو الحوثيين في اليمن.

ولفت إلى إمكانية حدوثه خلال أيام، لكنه أعرب في الوقت عينه عن أمله بألا يحصل.

وأكد أن الولايات المتحدة دفعت بقدرات عسكرية إضافية إلى المنطقة للدفاع عن قواتها ومنشآتها فضلا عن إسرائيل.

وقال في مقابلة مع شبكة CNN، إن الولايات المتحدة "تحث جميع الأطراف" على الحضور إلى المفاوضات الجارية في الدوحة.