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كيربي : مفاوضات الدوحة تحرز تقدماً وسوف تستمر حتى الغد على الأقل

الخميس 15 أغسطس 2024 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيربي : مفاوضات الدوحة تحرز تقدماً وسوف تستمر حتى الغد على الأقل



واشنطن / وكالات /

أشار المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، إلى المفاوضات المنعقدة في قطر بشأن التوصل إلى اتفاق تهدئة وتبادل اسرى تحرز تقدما.

واضاف قائلا إن "المحادثات في الدوحة تتقدم. القمة خطوة مهمة - لقد قمنا بالفعل بتضييق بعض الفجوات واليوم سنركز على تنفيذ الاتفاق". ووفقا له، "لا يزال هناك الكثير من العمل بسبب تعقيد التفاصيل. لا ينبغي لنا أن نتوقع انتهاء المحادثات اليوم. اليوم بداية واعدة. الفجوات موجودة في تنفيذ الصفقة، والإطار بشكل عام مقبول."

ويرأس المحادثات رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز ويشارك فيها الوفد الإسرائيلي الذي يرأسه رئيس الموساد ديدي بارنيا ووزير المخابرات المصري عباس كامل. وحماس لا تشارك فعليا في القمة، كما أعلنت هذا الأسبوع ، لكن ممثليها موجودون في الدوحة وسيجتمع بهم لاحقا الوسطاء القطريون والمصريون ويعرضون عليهم الموقف الإسرائيلي.

وأضاف كيربي أن "بايدن أصدر تعليماته إلى بيرنز وبريت ماكغورك (مبعوث بايدن الخاص إلى الشرق الأوسط لقيادة المحادثات.

وتابع " القمة خطوة مهمة. اليوم هو بداية واعدة. نحن بحاجة إلى إطلاق سراح الرهائن وإحلال الأمن في إسرائيل وخفض التوترات في المنطقة".

وعندما سئل عما إذا كانت إسرائيل أضافت شروطا، وإذا كانت مشاركة حماس في المحادثات اليوم تختلف عن مشاركتها في الجولات السابقة، أجاب: "كيف تعمل المفاوضات؟ إنها تبدأ بنص على قطعة من الورق ويعمل الطرفان على ذلك". يتم الإدلاء بالتعليقات على الصياغة ومن ثم يتم إجراء مناقشة وتبادل المسودات بالإضافة إلى المزيد من المحادثات. وقد حصل الجانبان على فرصة لفحص النص وإبداء التعليقات حول كيفية إجراء المفاوضات.

وأضاف: "لقد اطلعت على التقارير حول مطالب الأطراف. وفيما يتعلق بمشاركة حماس، في الماضي كان الأمر يسير بطريقة مماثلة. وسيتناقش المتنازعون ومن ثم يتواصلون مع قادة حماس الذي يحثهم على التواصل مباشرة مع السنوار".

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