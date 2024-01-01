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عباس يعلن عزمه التوجه مع جميع القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة من أجل وقف الحرب الإسرائيلية

الخميس 15 أغسطس 2024 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
عباس يعلن عزمه التوجه مع جميع القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة من أجل وقف الحرب الإسرائيلية



انقرة/سما/

أعلن الرئيس الفلسطيني، الخميس، عزمه التوجه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة من أجل وقف الحرب الإسرائيلية.
جاء ذلك في كلمة أمام البرلمان التركي في العاصمة أنقرة بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان ووزراء حكومته وكافة الأحزاب التركية.
وقال عباس: “أعلن أمامكم وأمام العالم أنني قررت التوجه مع جميع القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة”.
وأضاف: “أدعو قادة الدول العربية والإسلامية والأمين العام للأمم المتحدة والدول الصديقة إلى المشاركة في زيارة قطاع غزة لوقف العدوان الإسرائيلي”.
ومضى قائلا: “أدعو مجلس الأمن الدولي لتأمين وصولنا إلى غزة وستكون وجهتي المقبلة هي القدس الشريف عاصمتنا الأبدية”.
وشدد بالقول “إمّا النصر أو الشهادة”.

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