أيرلندا: استشهاد 40 ألف شخص في غزة وصمة عار على جبين العالم

دبلن/سما/

قال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس إن “مقتل 40 ألف فلسطيني في غزة وصمة عار على جبين العالم”.

وأشار هاريس في منشور على منصة إكس، الخميس، إلى أن “الدبلوماسية الدولية أخفقت في حماية الأطفال الأبرياء الذين لم تتجاوز أعمار بعضهم أياما”.

وشدد على ضرورة وقف إسرائيل قصف غزة، وإطلاق حماس سراح الأسرى، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار.

وطالب الاتحاد الأوروبي بمراجعة اتفاقية الشراكة التي تربطه مع إسرائيل.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.