  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أيرلندا: استشهاد 40 ألف شخص في غزة وصمة عار على جبين العالم

الخميس 15 أغسطس 2024 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
أيرلندا: استشهاد 40 ألف شخص في غزة وصمة عار على جبين العالم



دبلن/سما/

قال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس إن “مقتل 40 ألف فلسطيني في غزة وصمة عار على جبين العالم”.
وأشار هاريس في منشور على منصة إكس، الخميس، إلى أن “الدبلوماسية الدولية أخفقت في حماية الأطفال الأبرياء الذين لم تتجاوز أعمار بعضهم أياما”.
وشدد على ضرورة وقف إسرائيل قصف غزة، وإطلاق حماس سراح الأسرى، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار.
وطالب الاتحاد الأوروبي بمراجعة اتفاقية الشراكة التي تربطه مع إسرائيل.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

الأكثر قراءة اليوم

محمد بن سلمان: أخشى أن أتعرض للاغتيال بسبب التطبيع مع إسرائيل..

بانتظار الردّ الحتميّ.. نتنياهو صادق لبن غفير على اقتحام الأقصى لإشعال المنطقة خدمةً لأجندته بحربٍ عالميّةٍ ثالثةٍ..

"هارتس" : واشنطن تُهدد نتنياهو وحكومته باتخاذ “إجراءات قاسية” حال إفشالهم قمة الدوحة..

في تصعيد إيران تقيد الرحلات الجوية غرب البلاد لمدة 36 يوما بسبب "نشاط عسكري"

الإعلام العبري : اليوم يتحدد بالدوحة مستقبل المنطقة ...اتفاق في غزة أو حرب اقليمية شاملة ..

خامنئي: التهويل بقدرة الأعداء هدفه بثّ الخوف بين أبناء شعبنا من الولايات المتحدة وبريطانيا و”إسرائيل” والتراجع العسكري غير التكتيكي سيؤدي إلى غضب الله

إسرائيل تضغط بكل قوة على المحكمة الجنائية لتأخير إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت..

الأخبار الرئيسية

عباس يعلن عزمه التوجه مع جميع القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة من أجل وقف الحرب الإسرائيلية

حزب الله: الرد قادم..

"هارتس" : واشنطن تُهدد نتنياهو وحكومته باتخاذ “إجراءات قاسية” حال إفشالهم قمة الدوحة..

حماس تؤكد : محمد الضيف بخير

هآرتس: حرب إسرائيل على غزة الأكثر دموية ما بعد الحرب العالمية الثانية..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية