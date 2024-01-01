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الصحة : عدد الشهداء تخطى الأربعين ألفا

الخميس 15 أغسطس 2024 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : عدد الشهداء تخطى الأربعين ألفا



غزة /سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة ان عدد الشهداء الذين تم وصولهم إلى مقراتها منذ بداية الحرب على القطاع تخطى الأربعين الفاً اليوم الخميس.
وأظهر التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 314 على قطاع غزة ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيد و 107 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 40005 شهيد و 92401 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة أن نسبة الأطفال من إجمالي الشهداء 33% ونسبة كبار السن 8.6% ونسبة النساء 18.4%، وان 51.4٪؜ من شهداء قطاع غزة من الأطفال والنساء.
واستمرت العملية العسكرية الاسرائيلية البرية بخان يونس لليوم الثامن على التوالي ما اسفر عن استشهاد ١٢ مواطنا.
واستشهد ثلاثة مواطنين في قصف مدفعي على منطقة قاع القرين شرق خان يونس.
وسبق القصف غارة جوية على قرية عبسان أسفرت عن ثلاثة شهداء بينهم سيدتان وعدد من الإصابات.
ووصل شهيد من مدينة رفح جرى انتشاله بعد استهداف قبل عدة أيام.
وقصف جيش الاحتلال منزل في حي الصبرة ما اسفر عن استشهاد خمسة مواطنين من عائلة خزيق.

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