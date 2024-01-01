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القسام : بعد التحقيق في قتل حراس لأسير إسرائيلي تبين أنه تصرف "انتقامي"

الخميس 15 أغسطس 2024 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام : بعد التحقيق في قتل حراس لأسير إسرائيلي تبين أنه تصرف "انتقامي"



غزة / سما /

أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أنه بعد التحقيق في مقتل أحد أسرى الاحتلال على يد حارسه تبين أن المجند المكلف بالحراسة تصرف بشكل انتقامي خلافاً للتعليمات بعد تلقيه خبر استشهاد طفلَيه في إحدى مجازر الاحتلال.

وأكد أبو عبيدة: الحادثة لا تمثل أخلاقياتنا وتعاليم ديننا في التعامل مع الأسرى، وسنشدد في التعليمات بعد تكرار الحادثة في حالتين حتى الآن.

وأشار: نحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن كل ما يتعرض له أسراه من معاناة ومخاطر نتيجة كسره لكل قواعد التعامل الإنساني والبشري وممارسته للإبادة الوحشية ضد شعبنا.

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