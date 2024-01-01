  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"هارتس" : واشنطن تُهدد نتنياهو وحكومته باتخاذ “إجراءات قاسية” حال إفشالهم قمة الدوحة..

الخميس 15 أغسطس 2024 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هارتس" : واشنطن تُهدد نتنياهو وحكومته باتخاذ “إجراءات قاسية” حال إفشالهم قمة الدوحة..



القدس المحتلة/سما/

 صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إن واشنطن ستزيد الضغوط على كل الأطراف لإنجاح قمة اليوم الخميس في الدوحة لمحاولة إتمام صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة أنه في حال فشل التوصل لاتفاق سيلقون باللوم على نتنياهو بشكل علني وسيتخذون اجراءات قاسية ضد وزارة الحكومة الإسرائيلية بن غفير وسموتريتش.
بدورها، نقلت صحيفة “يديعوت آحرنوت” عن مصادر مطلعة على المحادثات، أنه “من المستحيل معرفة ما إذا كانت القمة ستستمر يوما أو يومين، لأن الأمر يعتمد على تطور المحادثات، وهناك شعور بأنه من الممكن تحقيق المرونة، والدخول في ماراثون من المحادثات لمدة 4-5 ساعات”.
ويضم الوفد الإسرائيلي لمفاوضات الدوحة رئيسي (موساد) ديفيد برنياع و(شاباك) رونين بار ومسؤول ملف المحتجزين جنرال “نيتسان ألون” والمستشار السياسي لرئيس الوزراء الاسرائيلي اوفير فالك.
وكانت (حماس) أعلنت رفضها حضور المفاوضات التي يشارك فيها كذلك مدير المخابرات الامريكية (CIA) وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخبرات المصرية اللواء عباس كامل.

الأكثر قراءة اليوم

محمد بن سلمان: أخشى أن أتعرض للاغتيال بسبب التطبيع مع إسرائيل..

"معاريف" : إيران قد ترد الليلة وبريطانيا تعد خطة لإجلاء مواطنيها من إسرائيل

بانتظار الردّ الحتميّ.. نتنياهو صادق لبن غفير على اقتحام الأقصى لإشعال المنطقة خدمةً لأجندته بحربٍ عالميّةٍ ثالثةٍ..

في تصعيد إيران تقيد الرحلات الجوية غرب البلاد لمدة 36 يوما بسبب "نشاط عسكري"

خامنئي: التهويل بقدرة الأعداء هدفه بثّ الخوف بين أبناء شعبنا من الولايات المتحدة وبريطانيا و”إسرائيل” والتراجع العسكري غير التكتيكي سيؤدي إلى غضب الله

الإعلام العبري : اليوم يتحدد بالدوحة مستقبل المنطقة ...اتفاق في غزة أو حرب اقليمية شاملة ..

إسرائيل تضغط بكل قوة على المحكمة الجنائية لتأخير إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت..

الأخبار الرئيسية

حماس تؤكد : محمد الضيف بخير

هآرتس: حرب إسرائيل على غزة الأكثر دموية ما بعد الحرب العالمية الثانية..

بانتظار الردّ الحتميّ.. نتنياهو صادق لبن غفير على اقتحام الأقصى لإشعال المنطقة خدمةً لأجندته بحربٍ عالميّةٍ ثالثةٍ..

نيويورك تايمز": احتمالات إضعاف حماس تضاءلت بشكل أكبر واسرائيل فشلت في تدمير شبكة الأنفاق..

الإعلام العبري : اليوم يتحدد بالدوحة مستقبل المنطقة ...اتفاق في غزة أو حرب اقليمية شاملة ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية