هآرتس: حرب إسرائيل على غزة الأكثر دموية ما بعد الحرب العالمية الثانية..

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة هآرتس إن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تعد ضمن أكثر الحروب دموية منذ بداية القرن الـ21.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي قتل كثيرا من المواطنين الفلسطينيين في المناطق التي سبق أن أعلن أنها آمنة.

وقالت الصحيفة في تحقيق نشرته مساء أمس الأربعاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دأب على اتهام المجتمع الدولي بالنفاق في موقفه من الحرب على قطاع غزة، مدعيا أنه يتجاهل الصراعات الأخرى والكوارث الإنسانية.

وأوضحت الصحيفة أن التمعن في عدد الشهداء في قطاع غزة يكشف أن هذه الحرب من أكثر الحروب دموية منذ بداية القرن، خاصة إذا نظرت إلى معدل الوفيات.

وأشارت إلى أن "نحو 40 ألف شخص قتلوا في قطاع غزة منذ خلال 10 أشهر من الحرب، وهو ما يمثل نسبة 2% من مجموع السكان البالغ نحو مليوني نسمة".

وأوضحت أن هذا الرقم غير معتاد في عصر الحروب التي وقعت بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945).