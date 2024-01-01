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مصادر غربية: حزب الله” لم يعد في مزاجٍ جيد للاستماع ورده المرتقب قد يهز أركان الجيش الإسرائيلي..

الخميس 15 أغسطس 2024 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر غربية: حزب الله” لم يعد في مزاجٍ جيد للاستماع ورده المرتقب قد يهز أركان الجيش الإسرائيلي..



لندن / وكالات /

أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، اليوم ، نقلاً عن مصادر دبلوماسية أنّه “منذ الاغتيالات لم يعد حزب الله في مزاجٍ جيد للاستماع”، مضيفةً أنّه “حاول الجميع نقل رسائل إلى حزب الله، لكنّه نادراً ما يردّ بأيّ شيء”.
وقالت الصحيفة نقلاً عن أشخاص شاركوا في الجهود الدبلوماسية إنّ “حزب الله أبقى مناقشاته الخاصّة، بشأن كيفية الرد، طيّ الكتمان”.
ونقلت الصحيفة عن محللين، أنّ حزب الله يريد إبقاء أعدائه على “أهبّة الاستعداد، وخلق نفوذ في الدبلوماسية عالية المخاطر”.
ويتوقّع الخبراء، وفق “فايننشال تايمز”، أن يتمكّن حزب الله من ضرب “هدفٍ ذي قيمةٍ عالية داخل إسرائيل”، بحيث يكون موقعاً غير معروف للعامّة إلى “حدٍ كبير ويهزّ أركان الجيش الإسرائيلي”.
ويتابعون: “حزب الله قد يسعى إلى استعراض قدراته في مجال الأسلحة الجديدة من خلال توجيه ضربة دقيقة إلى منشأةٍ كبرى”.

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