الشرطة: القبض على لص يحمل عكازة ويسرق المنازل في رام الله

رام الله/سما/

قبضت الشرطة اليوم على لص اشتهر بحمله عكازة أثناء سرقة المنازل في رام الله، وذلك بعد انتشار صوره وجرائمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد متابعة حثيثة من قبل الشرطة تم القبض عليه متلبساً بالسرقة.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة أن عدداً من المواطنين تقدموا بشكوى لإدارة المباحث العامة حول قيام شخص بسرقة منازلهم في عدة أحياء بمدينة رام الله، وعرف بالمدينة باستخدامه عكازة أثناء تنفيذه السرقات، وأثار حالة من الهلع بين المواطنين بعد قيامه بتنفيذ 19 جريمة سرقة على المنازل.

وبالمتابعة و تحليل صور الكاميرات تم رصد السارق المحتال الذي يستخدم العكاز كوسيلة للإيهام بأنه عاجز، وبناء على بلاغ من مواطنه تم تحريك دوريات مركز المدينة وقبضت عليه متلبساً بسرقة أحد المنازل حاملا عكازه.

وتم التحفظ عليه من أجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته الى النيابة العامة.