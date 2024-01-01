نيويورك تايمز": احتمالات إضعاف حماس تضاءلت بشكل أكبر واسرائيل فشلت في تدمير شبكة الأنفاق..

القدس المحتلة/سما/

نقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين ان احتمالات إضعاف حماس تضاءلت بشكل أكبر.

وقالت ان إسرائيل حققت كل ما تستطيع تحقيقه على الصعيد العسكري في غزة.

وأضافت ان إسرائيل حاولت إلحاق الضرر بشبكة الأنفاق في غزة، لكنها فشلت في تدميرها.

وقالت ان شبكة الأنفاق أثبتت أنها أكبر مما توقعته إسرائيل، وهي وسيلة فعالة لحماس.

وقالت ان مسؤولين في البنتاغون يعتقدون أن إسرائيل لم تثبت بعد قدرتها على تأمين مناطق سيطرتها في غزة.

واشارت الى ان الدبلوماسية هي السبيل الوحيد الذي سيمكن إسرائيل من استعادة الأسرى.