طقس فلسطين: استمرار الأجواء الحارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الخميس، حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئاً نسبيا في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ الجمعة، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم السبت، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

والأحد المقبل، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 4 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت الأرصاد الجويّة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.