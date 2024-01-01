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314 يوما من العدوان على غزة .. عشرات الشهداء والجرحى و100 يوم على إغلاق معبر رفح

الخميس 15 أغسطس 2024 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
314 يوما من العدوان على غزة .. عشرات الشهداء والجرحى و100 يوم على إغلاق معبر رفح



غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣١٤ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة خلال ال ٢٤ ساعةالماضية راح ضحيتها ٣٦ شهيد فيما بلغ عدد الإصابات ٥٤ إصابة.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى ٣٩٩٦٥ شهيداً و ٩٢٢٩٤ إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي ان جيش الاحتلال يواصل إغلاق معبر رفح منذ أكثر من مئة يوم .

وأشار إلى أن أكثر من الف مريض وجريح استشهدوا نتيجة منعهم من السفر لتلقي العلاج بالخارج.

جنوب قطاع غزة

وتواصل قوات الاحتلال العملية البرية في شرق خان يونس لليوم الثامن على التوالي فيما يستمر القصف الجوي في مختلف أنحاء المدينة.

وارتقى ١٣ شهيد ونحو أربعين جريح في قصف ثلاث منازل بمنطقة معن جنوب خان يونس.

وابلغ الأهالي عن وجود أعداد أخرى من المفقودين تحت ركام المنازل.

واستشهد خمسة مواطنين في قصف على منطقة بطن السمين جنوب المدينة.

وانتشل مسعفون ٣ شهداء من رفح جنوب قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال الاسرائيلي مربع سكني جديد في حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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