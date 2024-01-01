  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"أوتشا": تضاعف ضحايا الاحتلال بين الأطفال في الضفة الغربية 3 مرات

الخميس 15 أغسطس 2024 02:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"أوتشا": تضاعف ضحايا الاحتلال بين الأطفال في الضفة الغربية 3 مرات



القدس المحتلة/سما/

قالت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا بالذخيرة الحية التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلية تضاعفت 3 مرات تقريبًا منذ 7 تشرين الأول، مقارنة بالأشهر العشرة السابقة (115 مقابل 39).

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي في تقريره لقد تضاعف عدد الأطفال الفلسطينيين الذين أصيبوا بالذخيرة الحية التي أطلقتها القوات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول مقارنة بالأشهر العشرة السابقة (1,411 مقارنة بـ 615).

وأفاد التقرير أنه في الفترة ما بين 7 تشرين الأول 2023 و12 آب 2024، استشهد 594 فلسطينيًا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بالإضافة إلى اثنين توفيا متأثرين بجراحهما التي أصيبا بها قبل 7 تشرين الأول.

وقال التقرير ان من بين هؤلاء 577 شخصًا استشهدوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية، و10 على يد المستوطنين الإسرائيليين، و7 ما يزال من غير المعروف ما إذا كان الجناة من القوات الإسرائيلية أم المستوطنين، مضيفا أن هناك أكثر من 100 حالة احتجزت فيها القوات الإسرائيلية جثث فلسطينيين.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر مطلعة: تحذير مصري شديد اللهجة لـ" اسرائيل "…

إسرائيل تُحقِّق حلم إيران وحماس.. طهران ترفع الرهانات: وقف عدوان غزّة كاملاً مُقابِل عدم ردّها لاغتيال هنيّة..

"نيويورك تايمز" : الولايات المتحدة تنوي تقديم اطار جديد لصفقة التبادل في محادثات الفرصة الأخيرة بالدوحة..

"معاريف" : إيران قد ترد الليلة وبريطانيا تعد خطة لإجلاء مواطنيها من إسرائيل

محمد بن سلمان: أخشى أن أتعرض للاغتيال بسبب التطبيع مع إسرائيل..

القناة 12 العبرية تكشف اسباب تأخر ايران والمحور في الرد..

استشهاد 5 مواطنين في طوباس وطمون..

الأخبار الرئيسية

في تصعيد إيران تقيد الرحلات الجوية غرب البلاد لمدة 36 يوما بسبب "نشاط عسكري"

محمد بن سلمان: أخشى أن أتعرض للاغتيال بسبب التطبيع مع إسرائيل..

خامنئي: التهويل بقدرة الأعداء هدفه بثّ الخوف بين أبناء شعبنا من الولايات المتحدة وبريطانيا و”إسرائيل” والتراجع العسكري غير التكتيكي سيؤدي إلى غضب الله

"معاريف" : إيران قد ترد الليلة وبريطانيا تعد خطة لإجلاء مواطنيها من إسرائيل

مصادر مطلعة: تحذير مصري شديد اللهجة لـ" اسرائيل "…

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية