"أوتشا": تضاعف ضحايا الاحتلال بين الأطفال في الضفة الغربية 3 مرات

القدس المحتلة/سما/

قالت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا بالذخيرة الحية التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلية تضاعفت 3 مرات تقريبًا منذ 7 تشرين الأول، مقارنة بالأشهر العشرة السابقة (115 مقابل 39).

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي في تقريره لقد تضاعف عدد الأطفال الفلسطينيين الذين أصيبوا بالذخيرة الحية التي أطلقتها القوات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول مقارنة بالأشهر العشرة السابقة (1,411 مقارنة بـ 615).

وأفاد التقرير أنه في الفترة ما بين 7 تشرين الأول 2023 و12 آب 2024، استشهد 594 فلسطينيًا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بالإضافة إلى اثنين توفيا متأثرين بجراحهما التي أصيبا بها قبل 7 تشرين الأول.

وقال التقرير ان من بين هؤلاء 577 شخصًا استشهدوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية، و10 على يد المستوطنين الإسرائيليين، و7 ما يزال من غير المعروف ما إذا كان الجناة من القوات الإسرائيلية أم المستوطنين، مضيفا أن هناك أكثر من 100 حالة احتجزت فيها القوات الإسرائيلية جثث فلسطينيين.