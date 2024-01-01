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في تصعيد إيران تقيد الرحلات الجوية غرب البلاد لمدة 36 يوما بسبب "نشاط عسكري"

الخميس 15 أغسطس 2024 02:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في تصعيد إيران تقيد الرحلات الجوية غرب البلاد لمدة 36 يوما بسبب "نشاط عسكري"



طهران /وكالات /

قيّدت إيران الرحلات الجوية فوق منطقتها الغربية لمدة 36 يومًا، وفقًا لإشعار نشرته خدمة نوتام بوزارة الدفاع الأمريكية (لإرسال تنبيهات السلامة للطيارين في الوقت الفعلي)، الأربعاء. يسري العمل بالإشعار من 14 أغسطس/آب حتى 19 سبتمبر/أيلول.

يشير الإشعار إلى المجال الجوي المحظور في المناطق الغربية المحددة في إيران، بسبب فترة مستمرة من النشاط العسكري الإيراني، بحسب إشعار نوتام. 

وينص إشعار نوتام على "خطر محتمل من الأسلحة المضادة للطائرات والنشاط العسكري المتزايد".

كان إشعار نوتام السابق الذي أصدرته إيران في 5 أغسطس/آب، قد حذّر الطائرات من المخاطر المحتملة على طول الطرق التي تمر عبر المناطق الوسطى والغربية والشمالية الغربية من إيران.

يأتي هذا الإعلان وسط مخاوف متزايدة بشأن الانتقام الإيراني المحتمل ضد إسرائيل، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان إشعار نوتام مُرتبطًا بشكل مباشر بأي انتقام محتمل.

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