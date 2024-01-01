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جيش الاحتلال ينسحب من طوباس واصابة 4 جنود في معارك مع المقاومة..

الأربعاء 14 أغسطس 2024 08:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال ينسحب من طوباس واصابة 4 جنود في معارك مع المقاومة..



القدس المحتلة/سما/

قال جيش الاحتلال إنه انسحب وأنهى عدوانه على مدينة طوباس وبلدة طمون المستمرة منذ ليلة أمس، والتي أسفرت عن استشهاد 5 شبان وعدد من المعتقلين.

وأعلن جيش الاحتلال إصابة 4 من جنوده إثر انفجار عبوة ناسفة خلال اقتحام طوباس، 2 منهم بحالة متوسّطة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية إن عدوان جيش الاحتلال على طوباس استمر 12 ساعة.

واستشهد خمسة شبان بعد قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال لمجموعة شبان في بلدة طمون جنوب شرق طوباس. فيما احتجزت قوات الاحتلال جثامينهم.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن الجيش استهدف جوا مسلحين في قرية طمون شمال الضفة خلال عمليته العسكرية في طوباس.

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