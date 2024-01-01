الاحتلال ينفذ مجزرة جديدة بخان يونس وشهداء بغزة

غزة /سما/

استشهد خمسة عشر مواطنا واصيب نحو أربعين في قصف الاحتلال لثلاث منازل ما بين الشيخ ناصر ومعن جنوب خان يونس.

واستهدف الاحتلال بالصواريخ منازل عائلة ابو حدايد وعويضة وقويدر دون سابق إنذار.

وكان جيش الاحتلال قصف بطن السمين جنوب المدينة ما ادى لاستشهاد خمسة مواطنين .

وأعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد الرقيب الإطفائي صهيب عادل أبو طاقية والرقيب حسين دياب أبو جاموس، برصاص قوات الاحتلال في رفح البلد

وجدد الاحتلال قصفه لحي الزيتون جنوب مدينة غزة ما ادى لاستشهاد مواطنان وجرحى بقصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة "ياسين" قرب مركز الزيتون شرق مدينة غزة.

وأظهر التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 313 على قطاع غزة ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 2 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 36 شهيدا و 54 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 39965 شهيدا و 92294 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.