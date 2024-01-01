الاحتلال ينفذ عملية هدم واسعة في الطور

القدس المحتلة/سما/

نفذت آليات الاحتلال، اليوم الأربعاء، عملية هدم واسعة واسعة في بلدة الطور شرق القدس القديمة ، لمواصلة العمل في شق شارع "الشارع الأمريكي" لربط المستوطنات.

واقتحمت قوات الاحتلال برفقة الآليات بلدة الطور، وبعد حصار كامل للمنطقة شرعت بعملية هدم واسعة في المكان.

وأوضح السكان أن الجرافات نفذت عملية هدم لمنزل، ولمنشآت تجارية "مشاتل ومغسلة "، ومنشآت زراعية وحيوانية، إضافة الى تجريف الأراضي وهدم للأسوار سيارات، وتعود لعائلة ناصر، عودة، أبو سبيتان، الكسواني، السعيدي، ودرباس.

وعملية الهدم التي جرت اليوم تأتي بهدف استكمال عملية شق "الجزء الشمالي من الشارع الأمريكي"، ونفق في المكان.

يمتّد مشروع "الشارع الأمريكي" على مسافة 12 كيلومتراً، من حاجز مزموريا جنوب شرق القدس حتى يصل شمالاً إلى منطقة الطور، وتم العمل على انجاز الجزء الأكبر منه خلال السنوات الماضية، ولتنفيذه هدمت عشرات المنازل وصودرت الأراضي.