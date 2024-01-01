الاحتلال يضرب ام الخير من جديد ويدمر منازل ومنشآت

الخليل/سما/

قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي، قبل ظهر اليوم الاربعاء، بهدم 4 مساكن وخيمة ودمرت عدة خلايا شمسية وخزانات للمياه وشبكة مياه في قرية ام الخير بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور، ان عمليات الهدم التي تمت ستعمل على تشريد ما يزيد عن 30 مواطناً غالبيتهم من النساء والاطفال، وسيبيتون الليلة في العراء.

واضاف الجبور، ان المنشآت التي تم هدمها تعود للمواطن ياسر الهذالين وأولاده عدي، وأنيس، وعلي.

وكانت قوات الاحتلال، قد هدمت في شهر حزيران الماضي، 11 منزلا ودمرت خيام وخلايا شمسية وخزانات للمياه وشبكة مياه.

وصعّدت قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة عمليات الهدم في مسافر يطا بشكل كبير، وذلك ضمن خطة استعمارية يسعى اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى تنفيذها، وتهدف إلى تهجير الأهالي من تلك المناطق لصالح عمليات التوسع الاستعماري.