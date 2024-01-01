  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"معاريف" : إيران قد ترد الليلة وبريطانيا تعد خطة لإجلاء مواطنيها من إسرائيل

الأربعاء 14 أغسطس 2024 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
"معاريف" : إيران قد ترد الليلة وبريطانيا تعد خطة لإجلاء مواطنيها من إسرائيل



طهران /وكالات /

بحسب التقديرات في إسرائيل، فإن الإيرانيين لا يريدون الانتظار إلى ما بعد القمة في قطر غدا ومن المحتمل أن يتم الرد في اليوم التالي أو حتى الليلة.

وتقول صحيفة معاريف أن هذا مجرد تقييم، بناء على سلسلة من المؤشرات. وتبين أن عدداً من التقديرات السابقة غير صحيحة لأن الوضع ديناميكي للغاية.

ومن المنتظر أن تعقد قطر غدا قمة بهدف التوسط بين إسرائيل وحركة حماس، في محاولة للترويج لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين في قطاع غزة.

في غضون ذلك أجل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارته للشرق الأوسط التي كانت مقررة اليوم، وذلك على خلفية حالة عدم اليقين بشأن الهجوم الإيراني. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي ، الليلة الماضية، إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التوترات في الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة أنباء "العربي الجديد" الليلة أن إيران رفضت مقترحات أميركية وأوروبية بالامتناع عن مهاجمة إسرائيل، مقابل استئناف المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني.


من جهتها ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن الحكومة البريطانية تعد خطة لإجلاء مواطنيها من إسرائيل، وتشير التقديرات إلى أن هناك ما لا يقل عن 60 ألف شخص يحمل الجنسية البريطانية في إسرائيل.

الأكثر قراءة اليوم

"القهوة كانت ساخنة".. ضابط إسرائيلي يكشف: كنا على بعد دقائق من اعتقال السنوار

مكتب نتنياهو يوضح شروط إسرائيل حول "صفقة التبادل" ولإنجاح محادثات الدوحة..

مصادر مطلعة: تحذير مصري شديد اللهجة لـ" اسرائيل "…

طهران : إيران قد تمنح إسرائيل “مُهلة أخيرة” قبل الرد على اغتيال هنية وستقدم فرصة جديدة لمفاوضات التهدئة بغزة

الإعلام العبري: هذا هو التحدي الذي تخشاه “تل أبيب” كثيرًا..

إسرائيل تُحقِّق حلم إيران وحماس.. طهران ترفع الرهانات: وقف عدوان غزّة كاملاً مُقابِل عدم ردّها لاغتيال هنيّة..

كتائب القسام تعلن قصف تل ابيب بصاروخين من نوع m90

الأخبار الرئيسية

مصادر مطلعة: تحذير مصري شديد اللهجة لـ" اسرائيل "…

"نيويورك تايمز" : الولايات المتحدة تنوي تقديم اطار جديد لصفقة التبادل في محادثات الفرصة الأخيرة بالدوحة..

استشهاد 5 مواطنين في طوباس وطمون..

إسرائيل تُحقِّق حلم إيران وحماس.. طهران ترفع الرهانات: وقف عدوان غزّة كاملاً مُقابِل عدم ردّها لاغتيال هنيّة..

313 يوم من العدوان على قطاع غزة: شهداء بالعشرات ومجازر مستمرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية