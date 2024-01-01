"معاريف" : إيران قد ترد الليلة وبريطانيا تعد خطة لإجلاء مواطنيها من إسرائيل

طهران /وكالات /

بحسب التقديرات في إسرائيل، فإن الإيرانيين لا يريدون الانتظار إلى ما بعد القمة في قطر غدا ومن المحتمل أن يتم الرد في اليوم التالي أو حتى الليلة.

وتقول صحيفة معاريف أن هذا مجرد تقييم، بناء على سلسلة من المؤشرات. وتبين أن عدداً من التقديرات السابقة غير صحيحة لأن الوضع ديناميكي للغاية.

ومن المنتظر أن تعقد قطر غدا قمة بهدف التوسط بين إسرائيل وحركة حماس، في محاولة للترويج لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين في قطاع غزة.

في غضون ذلك أجل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارته للشرق الأوسط التي كانت مقررة اليوم، وذلك على خلفية حالة عدم اليقين بشأن الهجوم الإيراني. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي ، الليلة الماضية، إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التوترات في الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة أنباء "العربي الجديد" الليلة أن إيران رفضت مقترحات أميركية وأوروبية بالامتناع عن مهاجمة إسرائيل، مقابل استئناف المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني.



من جهتها ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن الحكومة البريطانية تعد خطة لإجلاء مواطنيها من إسرائيل، وتشير التقديرات إلى أن هناك ما لا يقل عن 60 ألف شخص يحمل الجنسية البريطانية في إسرائيل.