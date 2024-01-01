القدس المحتلة/سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، استشهاد 47 مواطنا، وإصابة أكثر من 100 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية إثر عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، إضافة إلى ارتقاء شهيدين من عناتا ومخيم الأمعري، وتفجير الاحتلال شقتين للأسيرين أيسر البرغوثي، وخالد الخاروف في رام الله.

وتناولت الصحف، اقتحام مئات المستعمرين بينهم المتطرفان "بن غفير" و"فاسرلوف" المسجد الأقصى وتدنيس باحاته.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

- شهيدان من عناتا ومخيم الأمعري والاحتلال يفجر شقتين للأسيرين أيسر البرغوثي وخالد الخاروف

- الرئيس يجتمع مع نظيره الروسي ويجدد الموقف الفلسطيني الداعي إلى وقف إطلاق النار فورا

- مئات المستوطنين بينهم المتطرفان "بن غفير" و"فاسرلوف" يقتحمون الأقصى ويدنسون باحاته

- الفريق الرجوب: لن أمتثل لاستدعاء الاحتلال في «عوفر» غدا

- نابلس التي لا تنام.. حين يتراقص الرعب وتشتعل قنابل حقد المحتل

- مجلس الوزراء يطالب الجهات الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية لوقف جرائم الاحتلال

- الرئيس يزور تركيا غدا ويلقي خطابا أمام برلمانها

- الرئاسة: ندين ونحمل الاحتلال مسؤولية الاستفزازات الخطيرة في المسجد الأقصى

* "الأيام":

- 47 شهيداً .. تصاعد الغارات على وسط القطاع وتعميق التوغل البري جنوبه

- استشهاد فتى في عناتا ومواجهات في وادي الجوز وشعفاط

- هجوم صاروخي كبير على ميرون والجليل الأعلى شمال إسرائيل

- قمة عباس - بوتين تشدد على تنفيذ القرارات الدولية وإقامة دولة فلسطين

- شهيد وتفجير منزلي عائلتي أسيرين خلال اقتحام واسع لرام الله والبيرة

- إسرائيل تفرج عن جنود اعتدوا على أسير فلسطيني وتحبسهم منزلياً

- "الأورومتوسطي": إسرائيل قتلت 2100 رضيع خلال الحرب على غزة

- الاحتلال يستدعي الرجوب لمراجعة مخابراته يوم غد

* "القدس":

- 2250 مستوطنا يقتحمون الأقصى

- عشرات الشهداء والجرحى بقصف مراكز الإيواء

- 115 رضـيـعـاً ولــدوا واسـتـشـهـدوا خلال الحرب بضربات الاحتلال

- هآرتس: إسرائيل تستخدم أطفالاً ومسنين دروعا بشرية بشكل منهجي

- الرئيس عباس يلتقي بوتين في موسكو

- شهيدان في رام الله والقدس وجرحى في عدة مناطق

- مفاوضات التهدئة تبدأ غداً في الدوحة

- احتجاز الفريق الرجوب على معبر الكرامة ومصادرة جواز سفره

- جلسة مفتوحة لمجلس الأمن لمناقشة مجزرة "التابعين"