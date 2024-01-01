الإحصاء": انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين خلال تموز الماضي

رام الله/سما/

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل انخفاضاً مقداره 1.39% خلال شهر تموز 2024 مقارنة مع شهر حزيران 2024، بواقع 2.89% في قطاع غزة، وبمقدار 0.18% في القدس، وبانخفاض طفيف مقداره 0.05% في الضفة الغربية.

نتج انخفاض الأسعار في فلسطين، بحسب "الإحصاء، عن انخفاض أسعار الغاز بمقدار 53.37%، وأسعار البيض بمقدار 30.48%، وأسعار بدائل السكر وسكريات أخرى بمقدار 7.43%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 6.57%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 6.40%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 18.95%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 11.67%، و"البنزين" بنسبة 9.71%، وأسعار البطاطا بنسبة 7.24%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 5.57%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.18%.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تموز2024 مع شهر تموز2023، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 51.69%)، بواقع 243.66% في قطاع غزة، وبنسبة 4.06% في القدس، وبنسبة 2.22% في الضفة الغربية.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية:

وأشار الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الى انخفاض مؤشر غلاء المعيشة لقطاع غزة، رغم بقاء مستويات الأسعار أعلى من معدلاتها السابقة للعدوان الإسرائيلي لكافة السلع الأساسية في القطاع، حيث سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 2.89% خلال شهر تموز 2024 مقارنة مع شهر حزيران 2024.

ويعود السبب الرئيسي لانخفاض مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة إلى انخفاض أسعار بعض السلع، رغم ارتفاع سلع أخرى.

ولفتت "الإحصاء" الى الارتفاع الحاد في مؤشر غلاء المعيشة لقطاع غزة بنسبة 237% منذ السابع من أكتوبر 2023، وحتى نهاية شهر تموز،07/2024 نتيجةً لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع.

انخفاض مؤشر غلاء المعيشة في القدس:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدسانخفاضاً مقداره 0.18% خلال شهر تموز 2024 مقارنة مع شهر حزيران 2024، نتيجة لانخفاض أسعار البطاطا بمقدار 25.46%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 9.08%، وأسعار البيض بمقدار 3.78%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 1.56%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 20.15%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 13.84%، وأسعار القهوة بنسبة 2.15%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.67%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 1.53%.

وسجلت أسعار السلع الآتية انخفاضاً في القدس لتبلغ بالمتوسط؛ البطاطا 7 شيقل /1كغم، والليمون 6 شيقل /1كغم، والعنب 20 شيقل /1كغم، والبيض 31.5 شيقل/2كغم، والدجاج الطازج 24 شيقل /1كغم.

استقرار مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.05% خلال شهر تموز2024 مقارنة مع شهر حزيران 2024، ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 11.18%، وأسعار البيض بمقدار 5.95%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 10.50%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 7.23%، وأسعار البطاطا بنسبة 6.04%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 3.97%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 2.90%.

انخفضت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية** لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج الطازج 15 شيقل/1كغم، والبيض 17 شيقل/2كغم.