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استشهاد شاب برصاص الاحتلال الاسرائيلي في طوباس

الأربعاء 14 أغسطس 2024 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب برصاص الاحتلال الاسرائيلي في طوباس



طوباس/سما/

استشهد، صباح اليوم الأربعاء، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وأكدت مصادر أمنية، استشهاد الشاب فايز فواز أبو عامر، برصاص قوات الاحتلال، بعد أن حاصرته داخل منزله.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بجرافة وطائرات مسيرة، اقتحمت المدينة وحاصرت المنزل الذي يتواجد فيه أبو عامر.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال داهمت المنازل المحيطة بالمنزل المحاصر وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

واضافوا أن قوات الاحتلال أطلقت النار وقذائف "انيرجا" باتجاه المنزل المحاصر.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال داهمت المنزل المحاصر واعتقلت الشاب أبو عامر بعد إصابته، وأعلنت في وقت لاحق عن استشهاده.

وباستشهاد الشاب أبو عامر، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 626 شهيدا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، من بينهم 146 طفلا و9 نساء.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون القريبة من طوباس، معززة بجرافات عسكرية.

وأوضح بني عودة ان قوات الاحتلال داهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، كما اعتقلت الشاب ناجي بني عودة للضغط على شقيقه الأسير المحرر هاني بني عودة لتسليم نفسه.

وفي تطور لاحق، أفادت وزارة الصحة بإصابة فتى (17 عاما) من بلدة طمون بجروح خطيرة برصاص الاحتلال وجرى نقله الى المستشفى.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب، أن قوات الاحتلال تمنع طواقمها من الوصول إلى المكان المستهدف بقصف مسيرة للاحتلال في بلدة طمون.

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