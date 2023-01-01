“حزب الله” يقصف مواقع عسكرية للجيش الإسرائيلي في الشمال بعشرات الصواريخ

القدس المحتلة/سما/

شن “حزب الله”، مساء الثلاثاء، هجوما صاروخيا على موقعين للجيش الإسرائيلي، فيما أغارت طائرات مسيّرة إسرائيلية على منصتي صواريخ جنوبي لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: “هاجمت طائرات مسيّرة منصتي صواريخ جاهزتين للإطلاق نحو إسرائيل في منطقة الطيري (قضاء بنت جبيل) وزبقين (قضاء صور) جنوبي لبنان”.

وأضاف: “فيما يتعلق بدوي الإنذارات (صفارات الإنذار) في (مستوطنة) مالكية (بالجليل الأعلى)، فالحديث يدور عن إطلاق 15 قذيفة صاروخية سقطت في مناطق مفتوحة دون إصابات”.

على الجانب الآخر، قال “حزب الله”، عبر بيان، إن عناصره استهدفوا “انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع جل الدير برشقة صاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة”.

كما “استهدفوا موقع رويسات ‏العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة”، حسب بيان ثان.

ووفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الثلاثاء، أطلق “حزب الله” على إسرائيل أكثر من 7 آلاف و500 صاروخ وما يزيد عن 200 طائرة مسيّرة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل 44 شخصا هم 19 عسكريا و24 مدنيا ومواطنا هنديا واحدا، فيما أصيب 271، هم 141 عنصرا من الجيش وقوات الأمن و130 مدنيا، حسب الصحيفة.

وأفاد “حزب الله”، في وقت سابق، باستشهاد اثنين من عناصره الثلاثاء؛ جراء مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، وفق بيانين منفصلين.

وبذلك ترتفع حصيلة شهداء “حزب الله” في هذه المواجهات إلى 409 عناصر، وفق رصد الأناضول لبيانات الحزب.

إلى ذلك، استشهد فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، في بلدة عناتا شرقي مدينة القدس.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” عن محافظة القدس (أعلى تمثيل محلي فلسطيني للمدينة) إعلانه “استشهاد شادي وسام شيحة (17 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عناتا، أثناء عمله في مغسلة مركبات بالمكان”.

ووفق الوكالة الفلسطينية، “أطلق قناصة الاحتلال من داخل مستعمرة بسغات زئيف المقامة على أراضي المواطنين شرق القدس، الرصاص صوب شيحة، بذريعة إلقاء الحجارة على جنود الاحتلال من خلف جدار الفصل والتوسع العنصري”.

وأوضحت الوكالة أن إطلاق النار على الفتى الفلسطيني “أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده متأثرا بإصابته”.

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الضفة إلى 625، منذ وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بالتزامن مع حربه المدمرة في قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.