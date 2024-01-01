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313 يوم من العدوان على قطاع غزة: شهداء بالعشرات ومجازر مستمرة

الأربعاء 14 أغسطس 2024 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
313 يوم من العدوان على قطاع غزة: شهداء بالعشرات ومجازر مستمرة



غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣١٣ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة خلال ال ٢٤ ساعةالماضية راح ضحيتها ٣٢شهيد فيما بلغ عدد الإصابات ٨٨ إصابة.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى ٣٩٩٢٩ شهيداً و ٩٢٢٤٠ إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

جنوب قطاع غزة

وتواصل قوات الاحتلال العملية البرية في شرق خان يونس لليوم السابع على التوالي فيما يستمر القصف الجوي في مختلف أنحاء المدينة.

وارتقى اربعة شهداء وإصابات بالطابق الرابع بعمارة B7 بمدينة حمد شمال غرب المدينة.

ودمر جيش الاحتلال مربعات سكنية في بلدتي القرارة وعبسان.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية أرض زراعية خلف مجمع محاكم خانيونس في أطراف حي المنارة جنوب خانيونس

واصيب مواطنان بجراح في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين بمنطقة عريبة شمال رفح

وانتشل مسعفون خمسة شهداء من رفح جنوب قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال الاسرائيلي مربع سكني جديد في حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وسط القطاع

واستشهد ثمانية مواطنين باستهداف منزل عائلة ابوندى في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وهم :الاب/طه محمد ابو ندى

الام/ هدى الصوالحي

انجالهم:

نور طه ابو ندى 

دانا طه ابو ندى 

غنه طه ابو ندى 

جنه طه ابو ندى 

اسامه طه ابو ندى

واصيب عدد من الأطفال بقصف مدفعية الاحتلال منزلاً لعائلة "موسى" بمحيط مفترق أبو صرار في النصيرات وسط قطاع غزة

وارتقى اربعة شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة عيد في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وارتقى شهيد وجريح بقصف مدفعية الاحتلال منزلاً قرب المدارس في "بلوك 12" داخل مخيم البريج

غزة والشمال

وارتقى شهيدان و خمسة جرحى جراء قصف إسرائيلي لشقة سكنية تعود لعائلة المزين في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

واستهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة

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