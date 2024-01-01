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طهران : إيران قد تمنح إسرائيل “مُهلة أخيرة” قبل الرد على اغتيال هنية وستقدم فرصة جديدة لمفاوضات التهدئة بغزة

الثلاثاء 13 أغسطس 2024 02:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران : إيران قد تمنح إسرائيل “مُهلة أخيرة” قبل الرد على اغتيال هنية وستقدم فرصة جديدة لمفاوضات التهدئة بغزة



طهران / وكالات /

 قال ثلاثة من كبار المسؤولين الإيرانيين إن السبيل الوحيد الذي قد يرجئ رد إيران مباشرة على إسرائيل بسبب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على أراضيها هو التوصل في المحادثات المأمولة هذا الأسبوع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال أحد المصادر، وهو مسؤول أمني كبير في إيران، إن بلاده وحلفاء لها مثل حزب الله، سيشنون هجوما مباشرا إذا فشلت محادثات غزة أو إذا شعرت بأن إسرائيل تماطل في المفاوضات.
ولم تذكر المصادر المدة التي تعطيها إيران لإحراز تقدم في المحادثات قبل أن ترد.

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