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لقاء قمة يجمع بوتين وعباس في موسكو وتطورات المنطقة وحرب غزة الدامية أبرز الملفات

الثلاثاء 13 أغسطس 2024 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لقاء قمة يجمع بوتين وعباس في موسكو وتطورات المنطقة وحرب غزة الدامية أبرز الملفات



رام الله/سما/

رئيس الروسي فلاديمير بوتن سيناقش الوضع في الشرق الأوسط مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في موسكو اليوم.
وذكر الكرملين في منشور على تطبيق تيليجرام “من المتوقع أن يجري تبادل وجهات النظر بشأن الوضع في الشرق الأوسط وسط تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الحالي والكارثة الإنسانية التي لم يشهدها من قبل قطاع غزة”.
ويتوجه عباس إلى موسكو في زيارة متوقعة منذ فترة طويلة تستمر حتى غد الأربعاء، ومن المقرر أن يسافر بعد ذلك إلى تركيا لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأقامت روسيا علاقات وثيقة مع الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي والزعماء العرب ومنهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ونددت باغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الآونة الأخيرة ودعت جميع الأطراف إلى الكف عن زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

كما انتقدت الغرب مرارا لتجاهله الحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967.

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