  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجيش الإسرائيلي ينسف المنازل فوق رؤوس ساكنيها وسقوط عشرات الشهداء والإصابات

الثلاثاء 13 أغسطس 2024 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي ينسف المنازل فوق رؤوس ساكنيها وسقوط عشرات الشهداء والإصابات



غزة / سما /

استشهد 15 فلسطينيا وأصيب آخرون، الثلاثاء، في غارات إسرائيلية على وسط وجنوبي قطاع غزة، بينما كثف الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي على أحياء جنوبي وغربي مدينة غزة.
وأفاد مصدر طبي لمراسل الأناضول، بوصول 8 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح (وسط) منذ ساعات الفجر، جراء غارات إسرائيلية استهدفت منازل وتجمعا للمدنيين في دير البلح ومخيمي والبريج والمغازي ومنطقة وادي السلقا.
وأضاف المصدر، أن 4 فلسطينيين استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت شقة في أبراج القسطل شرق دير البلح، و2 شهداء في استهداف شقة أخرى شرق مخيم المغازي، وآخر في قصف منزل بمخيم البريج، والأخير في استهداف تجمع لمدنيين بمنطقة وادي السلقا.
وأوضح شهود عيان لمراسل الأناضول، أن غارة إسرائيلية استهدفت منازل لعائلات “الشريف” و”النباهين” و”أبو جبارة” في بلوك 5 بمحيط دوار الشهداء في مخيم البريج.

وذكرت مصادر طبية ومسعفون فلسطينيون، للأناضول، أن قصف هذه المنازل أسفر عن “ارتقاء 4 شهداء” وعدد من الجرحى والمفقودين.
وفي محافظة رفح (جنوب)؛ نسف الجيش الإسرائيلي مباني سكنية جديدة في حي تل السلطان غربي المدينة، حسب شهود عيان.
وانتشلت فرق الإنقاذ وطواقم الإسعاف والطوارئ، جثامين 3 شهداء من مدينة رفح، في غارات إسرائيلية سابقة خلال الليلة الماضية، وتم نقل الجثامين إلى مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس جنوبي القطاع.
وفي مدينة غزة؛ شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية ومدفعية مكثفة على أحياء جنوب وغرب المدينة.
كما أطلق الجيش قنابل إنارة جنوب غرب مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية المتمركزة في محور “نتساريم” (يفصل شمال القطاع عن جنوبه) تجاه المناطق الغربية للمدينة.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر إيرانية تكشف : هكذا تم اغتيال اسماعيل هنية …

شبكة "فوكس نيوز"الأمريكية : ساعات ويبدأ الهجوم الإيراني على اسرائيل..

غالانت: لن يحدث شيء إذا خرجنا من محور فيلادلفيا مدة شهرين والحرب في الشمال مغامرة..

تشاؤم من نجاح (قمّة الدوحة).. بن غفير يُهدّد بالانسحاب من الحكومة ويُطالِب بقطع المساعدات وتشجيع الهجرة واحتلال غزة..

القسام : مقتل رهينة إسرائيلي وإصابة امرأتين في واقعتين منفصلتين بغزة وتجري محاولات لإنقاذ حياتهن

الاعلام العبري : خشية من استهداف مجمّع هيئة الأركان والحكومة تختبئ في (قلعة صهيون) المحصنة

صحيفة : محاولات لإقناع حماس بالمشاركة بقمة قطر وخطة لوقف إطلاق النار تستمر عدة أيام..

الأخبار الرئيسية

غانتس: حكومة نتنياهو والكابينت غير مؤهلين لأداء مهامهما ويجب التوصل إلى اتفاق مع حماس

صحيفة : محاولات لإقناع حماس بالمشاركة بقمة قطر وخطة لوقف إطلاق النار تستمر عدة أيام..

الاعلام العبري : خشية من استهداف مجمّع هيئة الأركان والحكومة تختبئ في (قلعة صهيون) المحصنة

مصادر إيرانية تكشف : هكذا تم اغتيال اسماعيل هنية …

القسام : مقتل رهينة إسرائيلي وإصابة امرأتين في واقعتين منفصلتين بغزة وتجري محاولات لإنقاذ حياتهن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية