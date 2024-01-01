هيئة الأسرى: الاسير المصاب هوارين يرقد بالمستشفى تحت أجهزة التنفس

رام الله/سما/

تمكن محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة مساء أمس الاثنين، من زيارة المعتقل المصاب يعقوب هوارين، والذي تعرض لإطلاق نار من قبل جنود الاحتلال عصر ذات اليوم، وتم اعتقاله ونقله فوراً لمستشفى شعاريه تصيدك الإسرائيلي.

وأوضح محامي الهيئة أن المعتقل هوارين أصيب بعدة طلقات في الجزء السفلي من جسده، وخضع لعملية جراحية في المستشفى، ولا زال تحت أجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير.

وأكد عجوة أن محكمة الاحتلال العسكرية الاسرائيلية في معتقل عوفر ستعقد يوم الاثنين القادم جلسة تمديد توقيف للمعتقل هوارين، وستكون غيابياً - دون حضوره.

وتحمل الهيئة حكومة الاحتلال وإدارة سجونها وكافة ادواتها، المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل الجريح هوارين، داعيةً المؤسسات الحقوقية والانسانية والصحية التدخل الفوري لإنقاذ حياتة.