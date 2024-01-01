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صحيفة : محاولات لإقناع حماس بالمشاركة بقمة قطر وخطة لوقف إطلاق النار تستمر عدة أيام..

الثلاثاء 13 أغسطس 2024 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة : محاولات لإقناع حماس بالمشاركة بقمة قطر وخطة لوقف إطلاق النار تستمر عدة أيام..



القدس المحتلة/سما/

تحاول مصر إقناع حماس بالمشاركة في القمة المنتظر عقدها الخميس، على اعتبار أن ذلك سيمكن من دحض الادعاء بأن الحركة تحبط جهود وقف إطلاق النار. وذلك بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية التي نقلت عن مصدر مصري.

كما أفادت التقارير أن القاهرة تروج لخطة وقف إطلاق النار التي ستستمر بضعة أيام على الأقل، وتتوقع جولة من الزيارات التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى المنطقة مع مسؤولين كبار آخرين من إدارة بايدن.

من ناحية أخرى ، يزور المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين بيروت غداً للقاء رئيس الحكومة الانتقالية نجيب ميقاتي ورئيسة مجلس النواب نبيا بري ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب

وافادت ذات الصحيفة أن هوكشتاين يحمل مبادرة جديدة للتهدئة وفي جعبته أفكار لمنع الانفجار الكبير، لكنّ أحداً لا يعلم مضمونها حتى الآن».

الزيارة تأتي عشية 15 الجاري، وهو الموعد المحدد لاستئناف مفاوضات الهدنة التي يعتقد الجانب الأميركي أن بإمكانها أن تكون الطعم الذي يؤخر الرد أو تجعل منه رمزياً.

ورجّحت الصحيفة أن يكرر المبعوث الأميركي رسائله التي سبق أن حملها، وتضمنت تهديداً وتحذيراً بأن إسرائيل ستدمّر لبنان في حال اندلاع الحرب وأن ليس في مصلحة لبنان الذهاب إليها. كما سيذكّر بالوضع الاقتصادي المتردي وعدم قدرة لبنان على تحمل أعباء الحرب.

وفيما ذكرت قناة كان العبرية أن حزب الله نقل رسالة عبر مسؤولين أجانب بأنه مصمّم على الرد على اغتيال شكر، ولكنه غير معنيّ بتصعيد يؤدي إلى حرب شاملة.

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