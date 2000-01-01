في ذكرى خراب الهيكل.. مئات المستوطنين يستبيحون الأقصى

القدس المحتلة / سما/

استباح مئات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، في ذكرى "خراب الهيكل".

وبدأت الاقتحامات "الفترة الصباحية" الساعة السابعة صباحاً، ونفذ أكثر من 1000 مستوطنا اقتحاماتهم للأقصى، على شكل مجموعات متتالية عبر باب المغاربة الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس.

وأدى المستوطنون الصلوات الجماعية والعلنية خلال الاقتحام، ورقصوا وغنوا في ساحات الأقصى ، وتعالت أصوات صلواتهم في الأقصى خلال مسار الاقتحام.

ورفع المستوطنون الاعلام الإسرائيلية خلال اقتحام الأقصى.

وفرضت سلطات الاحتلال قيودها على دخول المصلين الى الأقصى منذ صلاة الفجر، بمنع الشبان والسماح فقط لكبار السن بالدخول اليه، بقيود وتفتيش، وحاليا الأقصى يخلو من المصلين باستثناء أعداد قليلة من كبار السن.

وتتواصل الاقتحامات للأقصى "الفترة الصباحية" حتى الساعة 11:30صباحا، وتستأنف بعد صلاة الظهر من الساعة 1:30 حتى 2:30 بعد الظهر، وتنفذ الاقتحامات يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وأيام العيد والمناسبات الدينية وأواخر شهر رمضان، وتستغل الأعياد والمناسبات اليهودية المختلفة لتنفذ اقتحامات كبيرة للأقصى والصلاة فيه، ويعتبر ذكرى ما يسمى الخراب هو يوم "الحشد الأكبر والاعظم للاقتحامات"، ويعتبر يوم تجديد العهد لاعادة بناء الهيكل المزعوم، وفرض السيادة على الأقصى، والسنوات الماضية تجاوزت أعداد المقتحين للأقصى 2000 متطرفا .

كما تقوم مجموعات من المستوطنين بجولات على أبواب الأقصى من الجهة الخارجية، والصلاة عليها.

وفي ساعات الفجر اعتدى المستوطنون على المصلين خلال توجههم لأداء صلاة الفجر، وقاموا بملاحقتهم وضربهم وتوجيه الشتائم لهم.

كما اعتدى المستوطنون على التجار والمحلات التجارية، وتعمدوا تخريبها والعبث بالبضائع، إضافة الى تخريب المركبات والدراجات النارية.

واغلقت الشوارع في مدينة القدس المحيطة بحائط البراق حتى ساعات الفجر، بالتزامن مع صلوات كبيرة في حائط البراق.