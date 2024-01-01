بالفيديو.. استقبال فريق دراجات إسرائيلي بالأعلام الفلسطينية في اسبانيا..

وقف المشجعون وقفة تضامنية مع فلسطين وشعبها خلال سباق "دونوستيا كلاسيكا" للدراجات الهوائية على الطريق في سان سيباستيان، إقليم الباسك شمال إسبانيا.

وتم رفع الأعلام الفلسطينية احتجاجا أثناء مشاركة فريق الدراجات الإسرائيلي في السباق، وجاء ذلك في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وحقق السويسري مارك هيرشي، دراج فريق الإمارات للدراجات الهوائية، فوزه الرابع هذا الموسم، بأسلوب رائع في كلاسيكا سان سيباستيان في إسبانيا، بزمن قدره 5 ساعات و46 دقيقة و12 ثانية.



وتفوق هيرشي على بطل العالم السابق جوليان ألافيليب دراج سودال كويك ستيب، في اندفاعة ثنائية إلى خط النهاية أمام لينيرت فان إيتفيلت دراج لوتو دستني.



وقام الدراج بافيل سيفاكوف، بحركة فردية شجاعة قبل 40 كيلو مترا من النهاية، قبل إعادته إلى الخلف، مما مهد الطريق للهجوم على صعود بيلوتيجي مع بقاء 7 كيلو مترات، حيث تقدم ألافيليب إلى الأمام مع هيرشي في السحب.

وتعاون الثنائي إلى خط النهاية، قبل أن يقود ألافيليب، السباق، وحدد هيرشي توقيت حركته بشكل مثالي، ليتجاوز الفرنسي في النهاية.