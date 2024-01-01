شاهد.. المقاومة تنشر فيديوهات نوعية لعمليّاتها ضد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة..

غزة / سما/
تواصل المقاومة الفلسطينية عملياتها في مختلف محاور القتال تصدياً لتوغلات “جيش” الاحتلال في قطاع غزة، معلنةً عن عملياتٍ نوعية في مناطق الزنّة والقرارة، في المناطق الشرقية لخان يونس جنوبي القطاع، إضافةً إلى تدمير آلياتٍ في رفح، واستهداف محور “نتساريم”، وذلك في اليوم الـ311 من العدوان الإسرائيلي المستمر.
ونشر الإعلام العسكري لكتائب القسّام، مشاهد وثّقت 3 عمليات قنص نُفذت بالاشتراك مع سرايا القدس في محاور القتال في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
وأكّدت المشاهد نجاح عملية قنص جنديٍ إسرائيلي سقط قتيلاً فور إصابته، في الـ 11 من شهر آب/أغسطس الجاري، حيث ظهر تلقيه إصابةً في رأسه بشكلٍ واضح.
هذه العملية جرت بعد مرحلة من الرصد أتمّها مجاهدو الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، بالتنسيق مع مجاهدي الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
المقاطع المصورّة تضمّنت أيضاً توثيق عملية قنص جندي إسرائيلي، في الـ 25 من شهر تموز/يوليو الماضي، بالإضافة إلى قنص آخرين، في الـ 28 من الشهر نفسه، وتحقيق إصابات مؤكدة.
من جهته، أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ “مقتل رقيب وإصابة اثنين برصاص قناص، الأحد، شرقي خان يونس”.
وشمالي شرقي خان يونس، دكّت كتائب القسّام بقذائف “الهاون” قوات الاحتلال المتوغلة هناك.
الإعلام الحربي لسرايا القدس نشر أيضاً مشاهد من قصف مجاهدي السرايا تموضعات جنود وآليات الاحتلال، شرقي مدينة خان يونس، بقذائف “الهاون”.
وأظهرت المشاهد رصد ومتابعة تموضعات قوات جيش الاحتلال، وتجهيز مجاهدي السرايا للقذائف، مؤكدين أنّهم “رايحين نعلّم عليهم”، في رسالة إلى الاحتلال وجنوده.
وبيّنت المقاطع المصوّرة وصول الطيران المروحي الإسرائيلي لإجلاء الجنود القتلى والمصابين.
وأعلنت سرايا القدس إيقاعها جنود وآليات الاحتلال في حقل من الألغام والعبوات الأرضية شديدة الإنفجار، وتحقيق قتلى وجرحى في صفوفهم، في منطقة القرارة شمالي مدينة خان يونس.
كذلك، استهدف مجاهدو السرايا تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال، بوابل من قذائف “الهاون”، في منطقة الزنة شرقي مدينة خان يونس.
وفي عمليةٍ مشتركة أخرى مع كتائب القسّام، أعلنت السرايا تدميرها دبابة إسرائيلية من نوع “مركافا 4 باز” بواسطة عبوة “ثاقب” موجهة شديدة الانفجار في حي تل السلطان غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.