312 يوما للعدوان على غزة ..عشرات الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والاطفال

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣١٢ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ(48 ساعة) الماضية راح ضحيتها (142 شهيداً) وصل منهم إلى المستشفيات 107 شهداء ممن عرفت أسماؤهم فيما بلغ عدد الإصابات 150 إصابة.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 39897 شهيداً و 92152 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

جنوب قطاع غزة

وارتكب الاحتلال مجزرة بحق عائلة ابو حية في حي ارميضة بعبسان الكبيرة شرق خان يونس

واستشهد الاب جهاد حسني ابو حية وزوجته فضية محمد ابو حية

وأبناءه شريف ، جهاد ، ايمان ،على ، جلال وعبد الله جهاد ابو حية وابنته صابرين جهاد ابو حية "القهوجي"وزوجها علاء القهوجي

وابنها عبدالله علاء القهوجي .

كما دمر منزلا لعائلة النجار جنوب خان يونس ما اسفر عن استشهاد سبعة مواطنين هم الاب والأم وخمسة من الأبناء.

واستشهد مواطنان بقصف سيارة مدنية على شارع صلاح الدين شرق خان يونس وشهيدان من عائلة ابو جامع بقصف على بلدة بني سهيلا شرق المدينة.

وارتفع إلى ٢٧ عدد الشهداء الذين ارتقوا بخان يونس خلال ٢٤ ساعة في اليوم السادس من العملية البرية لجيش الاحتلال الاسرائيلي.

ونسف جيش الاحتلال الاسرائيلي مربع سكني جديد في حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وانتشلت فرق الإسعاف جثامين ٣ شهداء اخرين من مناطق متفرقة من غرب رفح .

وسط القطاع

وارتقى شهيدان في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة درويش في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وارتقى شهيدان و9 إصابات جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا يعود لعائلة السيد في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطن وعدد من الإصابات جراء الغارات الأخيرة بمنطقة البركة.

غزة والشمال

وفي غزة استشهد خمسة مواطنين وعدد من الإصابات في استهداف الاحتلال لعدد من المواطنين في محيط مسجد بدر بحي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وأنقذت طواقم الدفاع المدني سبعة مواطنين أصيبوا في قصف إسرائيلي لعمارة سكنية لعائلة "أبو علوان" ويقطن فيها نازحون من عائلة "أبو سمك" بالقرب من مركز شرطة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وكان مواطن وابنته من عائلة ابو حصيرة استشهدا في قصف غرب مدينة غزة.