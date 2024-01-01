البيت الأبيض: أمريكا مستعدة لهجمات كبيرة قد تشنها إيران أو وكلاؤها في الشرق الأوسط هذا الأسبوع

واشنطن / وكالات /

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة استعدت لهجمات كبيرة قد تشنها إيران أو وكلاؤها في الشرق الأوسط هذا الأسبوع.

وأضاف كيربي للصحفيين أن الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري في المنطقة في الأيام القليلة الماضية، وتشارك إسرائيل مخاوفها بشأن هجوم محتمل تدعمه إيران بعد أن اتهمت طهران وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسرائيل باغتيال زعيم الحركة إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية الشهر الماضي.

وقال كيربي للصحفيين “نتشارك المخاوف والتوقعات نفسها التي لدى نظرائنا الإسرائيليين فيما يتعلق بالتوقيت المحتمل هنا. قد يكون هذا الأسبوع… علينا أن نكون مستعدين لمجموعة كبيرة من الهجمات التي قد تحدث”.

وتحبس إسرائيل أنفاسها ترقبا لهجوم كبير منذ الشهر الماضي حين أدى صاروخ إلى مقتل 12 طفلا وفتى في هضبة الجولان وردت إسرائيل باغتيال قائد كبير في حزب الله في بيروت.

وبعد يوم واحد من هذه العملية، اغتيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، في طهران، مما جعل إيران تتوعد بالثأر من إسرائيل.

وقال كيربي “لا نريد بوضوح أن نرى إسرائيل مضطرة للدفاع عن نفسها ضد هجوم آخر، كما فعلت في أبريل نيسان. لكن إذا كانوا سيتعرضون لذلك، فسنواصل مساعدتهم في الدفاع عن أنفسهم”.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية أمس الأحد إن الوزير لويد أوستن أمر بإرسال غواصة صواريخ موجهة إلى الشرق الأوسط وبأن تسرع مجموعة حاملة الطائرات أبراهام لينكن بانتشارها في المنطقة.

لكن مسؤولا أمريكيا قال لرويترز إن مجموعة حاملة الطائرات لينكولن موجودة حاليا بالقرب من بحر الصين الجنوبي ويستغرق وصولها على الأرجح إلى الشرق الأوسط أكثر من أسبوع.

وقفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة اليوم الاثنين، لترتفع للجلسة الخامسة على التوالي وسط توقعات باتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط مما قد يؤدي إلى تقلص إمدادات الخام العالمية.

ويأتي التهديد بهجوم إيراني في الوقت الذي تواصل فيه القوات الإسرائيلية عملياتها بالقرب من مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة اليوم الاثنين وسط جهود دولية للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة ومنع الانزلاق إلى صراع إقليمي أوسع مع إيران ووكلائها.