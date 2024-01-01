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القسام : مقتل رهينة إسرائيلي وإصابة امرأتين في واقعتين منفصلتين بغزة وتجري محاولات لإنقاذ حياتهن

الإثنين 12 أغسطس 2024 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام : مقتل رهينة إسرائيلي وإصابة امرأتين في واقعتين منفصلتين بغزة وتجري محاولات لإنقاذ حياتهن



غزة /سما/

قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الاثنين إن أحد الرهائن الإسرائيليين قتل على يد حارس كان مكلفا بمراقبته، كما أصيبت رهينتان أخريان من النساء بجروح خطيرة في غزة.
وأضاف أبو عبيدة في بيان “في حادثتين منفصلتين قام مجندان من المكلفين بحراسة أسرى العدو بإطلاق النار على أسير صهيوني وقتله على الفور بالإضافة إلى إصابة أسيرتين بجراح خطيرة وتجري محاولات لإنقاذ حياتهن”.
وجاء في البيان “حكومة العدو تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر وما يترتب عليها من ردات الفعل التي تؤثر على أرواح الأسرى الصهاينة”.

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