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إصابة مجندتين إسرائيليتين قرب المسجد الإبراهيمي جراء انفجار قنبلة

الإثنين 12 أغسطس 2024 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مجندتين إسرائيليتين قرب المسجد الإبراهيمي جراء انفجار قنبلة



القدس المحتلة/سما/

أصيبت مجندتان إسرائيليتان من قوات ما يسمى "حرس الحدود" بجروح، مساء الاثنين، عند إحدى النقاط العسكرية بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الخليل، جراء انفجار قنبلة يدوية لسبب غير معروف.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية، أن مجندة تم نقلها إلى المستشفى بينما تلقت المجندة الثانية العلاج الطبي في المكان.

وذكرت الشرطة أن قائد "حرس الحدود" أمر بفتح تحقيق في الحادث وملابساته.

وقالت مصادر محلية، إن مجندة إسرائيلية أصيبت مساء اليوم، جراء انفجار وقع بالقرب من المسجد الإبراهيمي.

وذكر عارف جابر الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان، بأنه سمع دوي انفجار بالقرب من المسجد الإبراهيمي، وسمع بأن مجندة قد أصيبت جراء ذلك.

واضاف بأن سيارات اسعاف هرعت للمكان وانتشر العشرات من جنود الاحتلال في المنطقة.

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