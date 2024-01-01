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شبكة "فوكس نيوز"الأمريكية : ساعات ويبدأ الهجوم الإيراني على اسرائيل..

الإثنين 12 أغسطس 2024 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
شبكة "فوكس نيوز"الأمريكية : ساعات ويبدأ الهجوم الإيراني على اسرائيل..



القدس المحتلة/سما/

على خلفية الاستعدادات الإسرائيلية لهجوم إيراني متحمل، قدرت مصادر في الشرق الأوسط أن الهجوم سيبدأ في غضون 24 ساعة.

جاء ذلك في تقرير بثته شبكة فوكس نيوز، حيث أعربت المصادر عن قلقها من احتمال قيام إيران و"منظماتها" بمهاجمة إسرائيل في غضون 24 ساعة.

ووفقا للتقرير، أفادت مصادر أمنية إسرائيلية، بأن الجهات الأمنية غيرت تقييمها للوضع خلال الأيام القليلة الماضية، ويستعدون الآن لهجوم إيراني واسع النطاق، مشابه للهجوم بالطائرات بدون طيار الذي وقع في أبريل الماضي.

وتظهر التقييمات الجديدة في إسرائيل، أن إيران عازمة على الهجوم في الأيام المقبلة، رغم التوقعات السابقة بأن طهران قد تتراجع عن تهديداتها بسبب الضغوط السياسية.

وتشير المعلومات الواردة من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، إلى أن إيران قد عادت للوفاء بوعدها بالانتقام، الذي أعلنته بعد اغتيال رئيس امكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

ويتوقع الإيرانيون أن يتجاوز هجومهم القادم نطاق الهجوم الليلي بالطائرات بدون طيار الذي استهدف قواعد الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك قاعدة النبطيم الجوية في النقب.

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