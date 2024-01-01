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غالانت: لن يحدث شيء إذا خرجنا من محور فيلادلفيا مدة شهرين والحرب في الشمال مغامرة..

الإثنين 12 أغسطس 2024 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت: لن يحدث شيء إذا خرجنا من محور فيلادلفيا مدة شهرين والحرب في الشمال مغامرة..



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الامن الإسرائيلي يؤاف غالانت، اليوم الإثنين 12 أغسطس 2024، إنه لن يحدث شيء إذا خرجت قواته من محور فيلادلفيا مدة شهرين.

وأضاف غالانت في تصريحات خلال اجتماع لجنة الخارجية والأمن، أن إسرائيل في مفترق طرق أمني، وأمام خيارين، إما التسوية، وإما التصعيد.

وتابع، "موقفي أنا والأجهزة الأمنية الذهاب نحو تسوية تشمل صفقة لاستعادة المختطفين وإبعاد قوات الرضوان عن الحدود".

ونقل موقع والا العبري عن غالانت قوله إن صفقة التبادل تتأخر بسبب إسرائيل أيضا، و"لن يحدث أي شيء إن خرجنا من فيلادلفيا لشهرين".

وزاد، "واجبنا هو تهيئة الظروف لإعادة المختطفين من خلال ضغط عسكري وصفقة حتى لو كانت على أكثر من مرحلة".

وبخصوص تهديدات إيران وحزب الله للرد على اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر، قال وزير الجيش الإسرائيلي: سنتصدى لأي هجوم ونرد عليه في أي مكان لحماية إسرائيل.

وأوضح، "عززنا دفاعاتنا في الأيام الأخيرة عقب تهديدات إيران وحزب الله بشن هجوم على إسرائيل".

وتابع غالانت، "أسمع قرع الطبول والحديث عن الانتصار المطلق ولكن هذه الحرب ستكون مغامرة".

وأضاف، "أردت في 11 أكتوبر الماضي مهاجمة لبنان لكن الكابينت لم يصدق على الطلب، والآن لا أنصح بذلك".

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