جنرال إيراني: رد طهران على إسرائيل واجب ديني ووطني وسيكون لائقا وقاسيا

موسكو/وكالات/

العميد علي شادماني مساعد شؤون التنسيق في مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي الإيراني أن رد طهران على تصرفات إسرائيل الأخيرة سيكون "لائقا وقاسيا".

أدلى شادماني بهذا التصريح لوكالة "تاس" على هامش مشاركته في المنتدى العسكري الدولي "الجيش 2024" الي انطلق في ضواحي موسكو اليوم الاثنين.

وقال شادماني: "ومن وجهة نظر إيران، فإن الجماعة الإرهابية (الإسرائيلية باغتيالها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية) قد أحدثت خللا في التوازن الأمني ​​في المنطقة. إن الأغلبية العالمية لم تتخذ قرارا، وستضطر دولة قوية مثل إيران إلى أخذ الرد على عاتقها. طريقة الانتقام حددها زعيمنا الروحي، ولم يكن الاختيار سهلا".

وأضاف العميد الإيراني: "هناك عاملان يؤثران في الأمر: الأول هو الوضع في المنطقة، والثاني متعلق بالقضايا الداخلية، وقد توصل جميع رجال الدولة (في إيران) بالإجماع إلى أن الرد يجب أن يكون لائقا وقاسيا".

وأمس الأحد قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني علي محمد نائيني إن إسرائيل ستتلقى "ردا حاسما" على اغتيال هنية، فيما أكد محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني أن الثأر لدم هنية "واجب ديني ووطني".