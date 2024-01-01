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الصحة : 142 شهيدا خلال 48 ساعة في غزة

الإثنين 12 أغسطس 2024 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 142 شهيدا خلال 48 ساعة في غزة



غزة/سما/

قالت وزارة الصحة ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ(48 ساعة) الماضية راح ضحيتها (142 شهيداً) وصل منهم إلى المستشفيات 107 شهداء ممن عرفت أسماؤهم وجاري التأكد من هويات وتسجيل باقي الشهداء، وبلغ عدد الإصابات 150 إصابة.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 39897 شهيداً و 92152 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي (عدد الشهداء لا يشمل الشهداء مجهولي الهوية في مجزرة مدرسة التابعين بمدينة غزة).

ولفتت وزارة الصحة انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وتحت البنايات المدمرة وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب تواجد آليات الاحتلال وخطورة تلك الأماكن.

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