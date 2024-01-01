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اللجنة الشعبية بمخيم المغازي تنظم ورشة عمل لدعم النساء نفسيا

الإثنين 12 أغسطس 2024 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة الشعبية بمخيم المغازي تنظم ورشة عمل لدعم النساء نفسيا



غزة / سما /

نظمت اللجنة الشعبية بمخيم المغازي، التابعة لدائرة شؤون اللاجئين، بالتعاون مع مركز النشاط النسائي في المخيم، ورشة عمل لدعم النساء نفسياً، وذلك ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى تقديم الدعم والمؤازرة للاجئين في المخيم. شاركت في الورشة مجموعة من النساء من مختلف الأعمار، حيث سعت الفعالية إلى تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للنساء اللاجئات في المخيم.

أشرف على الورشة واصف أبو مشايخ، رئيس اللجنة الشعبية بمخيم المغازي، وشنهناز مصلح، مديرة جمعية مركز النشاط النسائي في المخيم. وقد أكدا في كلمتيهما على أهمية تقديم الدعم النفسي للنساء، خاصة في ظل التحديات الصعبة والظروف القاسية التي يعاني منها اللاجئون في المخيم.

قدمت الورشة مها أبو صواوين، ممثلة عن دائرة الشباب التابعة للجنة الشعبية للاجئين في المخيم، حيث تناولت عدة موضوعات حيوية تتعلق بالدعم النفسي، من بينها كيفية التعامل مع الضغوط النفسية التي تواجهها النساء في حياتهن اليومية. كما شملت الورشة نقاشات مفتوحة وتمارين عملية هدفت إلى تعزيز الصمود النفسي للمشاركات، وتوفير الأدوات اللازمة لمساعدتهن على التكيف مع التحديات.

تأتي هذه الورشة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة الشعبية بمخيم المغازي لتحسين الوضع النفسي والاجتماعي للنساء اللاجئات، وتقديم الدعم اللازم لهن في مواجهة التحديات اليومية. وتؤكد اللجنة على التزامها بتنظيم المزيد من الفعاليات المماثلة في المستقبل، استجابة لاحتياجات المجتمع المحلي، وخاصة النساء اللواتي يعانين من ظروف معيشية صعبة.

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