شركات طيران عالمية تمدد تعليق رحلاتهما الجوية إلى المنطقة

وكالات - سما-

أعلنت شركة "لوفتهانزا الألمانية"، و"إيتا" الإيطالية، الأسبوع الماضي، تعليق رحلاتهما إلى تل أبيب، حتى 15 آب/أغسطس على الأقل.

وأكّدت شركتا "إير فرانس" و"ترانسافيا" يوم الإثنين، تمديد تعليق رحلاتهما الجوية إلى بيروت حتى الأربعاء 14 أغسطس (آب) ضمناً بسبب الوضع الجيوسياسي في لبنان.

وجاء في بيان لشركة "إير فرانس"، أن استئناف العمليات، المتوقفة منذ 29 يوليو (تموز) بسبب "الوضع الأمني في لبنان"، سيكون "موضع تقييم جديد للوضع" محلياً.

ويشمل هذا التعليق "الرحلات بالاتجاهين" بين مطار شارل ديغول الباريسي وبيروت.

وجاء في البيان، أن "إير فرانس تذكر بأن أمن زبائنها وطواقمها هو أولويتها المطلقة" مؤكدة أن الشركة تتخذ "إجراءات تجارية" تسمح "للعملاء الذين لديهم حجوز من/إلى بيروت مقررة قبل 18 أغسطس (آب) 2024 ضمناً، بتأجيل أو إلغاء رحلتهم مجاناً".

وعلقت شركات طيران أخرى عدة رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية على خلفية الخشية من تصعيد عسكري بين إسرائيل و"حزب الله".

في المقابل، أبقت إير فرانس "عملياتها بشكل طبيعي" بين فرنسا وتل أبيب على ما أوضحت الشركة.