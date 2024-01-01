  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شركات طيران عالمية تمدد تعليق رحلاتهما الجوية إلى المنطقة

الإثنين 12 أغسطس 2024 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركات طيران عالمية تمدد تعليق رحلاتهما الجوية إلى المنطقة



وكالات - سما-

أعلنت  شركة "لوفتهانزا الألمانية"، و"إيتا" الإيطالية، الأسبوع الماضي، تعليق رحلاتهما إلى تل أبيب، حتى 15 آب/أغسطس على الأقل.

وأكّدت شركتا "إير فرانس" و"ترانسافيا" يوم الإثنين، تمديد تعليق رحلاتهما الجوية إلى بيروت حتى الأربعاء 14 أغسطس (آب) ضمناً بسبب الوضع الجيوسياسي في لبنان.

وجاء في بيان لشركة "إير فرانس"، أن استئناف العمليات، المتوقفة منذ 29 يوليو (تموز) بسبب "الوضع الأمني في لبنان"، سيكون "موضع تقييم جديد للوضع" محلياً.

ويشمل هذا التعليق "الرحلات بالاتجاهين" بين مطار شارل ديغول الباريسي وبيروت.

وجاء في البيان، أن "إير فرانس تذكر بأن أمن زبائنها وطواقمها هو أولويتها المطلقة" مؤكدة أن الشركة تتخذ "إجراءات تجارية" تسمح "للعملاء الذين لديهم حجوز من/إلى بيروت مقررة قبل 18 أغسطس (آب) 2024 ضمناً، بتأجيل أو إلغاء رحلتهم مجاناً".

وعلقت شركات طيران أخرى عدة رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية على خلفية الخشية من تصعيد عسكري بين إسرائيل و"حزب الله".

في المقابل، أبقت إير فرانس "عملياتها بشكل طبيعي" بين فرنسا وتل أبيب على ما أوضحت الشركة.

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال : السنوار يرفض الصفقة لأنّه بات قويًا جدًا وكلّ إنجازٍ تكتيكيٍّ إسرائيليٍّ يُحوّله لنصرٍ إستراتيجيٍّ لـ (حماس)..

مسؤول إسرائيلي: واشنطن أبلغت تل أبيب أن الوقت قد حان لاتفاق وقف إطلاق النار

سي ان ان تكشف تفاصيل القنابل التي استخدمها جيش الاحتلال بمجزرة مدرسة التابعين

مقتل مستوطن وإصابة آخر بعملية إطلاق نار في الأغوار شمال الضفة المحتلة

حماس تطلب من الوسطاء تقديم خطة مبنية على المحادثات السابقة بدلا من الذهاب لجولات جديدة..

الإعلام العبري : واشنطن تنقل لاسرائيل أسلحةً محرمّة دوليًا من قواعدها بدولٍ عربيّةٍ ورد طهران قبل الخميس..

الإعلام العبري : مصر رفضت مجددا طلبا إسرائيليا لتهجير "مؤقت" للفلسطينيين من غزة ..

الأخبار الرئيسية

مصادر لبنانية : حزب الله أخلى جميع مقراته بالضاحية الجنوبية في بيروت بصورة عاجلة..

الإعلام العبري : مصر رفضت مجددا طلبا إسرائيليا لتهجير "مؤقت" للفلسطينيين من غزة ..

الحرب تقترب.. الدفاع الأميركية تأمر بتسريع وصول إحدى حاملات طائراتها للشرق الأوسط وتنشر غواصة صواريخ موجهة

الإعلام العبري : واشنطن تنقل لاسرائيل أسلحةً محرمّة دوليًا من قواعدها بدولٍ عربيّةٍ ورد طهران قبل الخميس..

غالانت لنظيره الأميركي: إيران تتجهز لشن هجوم واسع النطاق على إسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية