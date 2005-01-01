  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السلطة الفلسطينية ترفض مقترحا إسرائيليا مشروطا لفتح معبر رفح

الإثنين 12 أغسطس 2024 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
السلطة الفلسطينية ترفض مقترحا إسرائيليا مشروطا لفتح معبر رفح



رام الله/سما/

رفضت السلطة الفلسطينية مقترحا إسرائيليا لفتح مشروط لمعبر رفح، وفقا لما ذكره مصدر خاص لسكاي نيوز عربية اليوم الاثنين.

وقال المصدر لسكاي نيوز عربية إن "إسرائيل تقترح فتح معبر رفح بإدارة أشخاص مدنيين لا يرتبطون بأجهزة الأمن الفلسطينية".

وأضاف مصدر أن المقترح الإسرائيلي يمنع رفع العلم الفلسطيني في معبر رفح وعلى الحدود، مضيفا أن إسرائيلتصر على البقاء في محيط المعبر ومحور فيلادلفيا والتدخل للتفتيش والاستجواب.

وأشار المصدر، في تصريحه لسكاي نيوز عربية أن السلطة الفلسطينية ترفض المقترح وتتمسك باتفاق 2005 لتشغيل معبر رفح وتطالب بانسحاب إسرائيلي كامل من المعبر.

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال : السنوار يرفض الصفقة لأنّه بات قويًا جدًا وكلّ إنجازٍ تكتيكيٍّ إسرائيليٍّ يُحوّله لنصرٍ إستراتيجيٍّ لـ (حماس)..

مسؤول إسرائيلي: واشنطن أبلغت تل أبيب أن الوقت قد حان لاتفاق وقف إطلاق النار

سي ان ان تكشف تفاصيل القنابل التي استخدمها جيش الاحتلال بمجزرة مدرسة التابعين

مقتل مستوطن وإصابة آخر بعملية إطلاق نار في الأغوار شمال الضفة المحتلة

حماس تطلب من الوسطاء تقديم خطة مبنية على المحادثات السابقة بدلا من الذهاب لجولات جديدة..

الإعلام العبري : واشنطن تنقل لاسرائيل أسلحةً محرمّة دوليًا من قواعدها بدولٍ عربيّةٍ ورد طهران قبل الخميس..

الإعلام العبري : مصر رفضت مجددا طلبا إسرائيليا لتهجير "مؤقت" للفلسطينيين من غزة ..

الأخبار الرئيسية

مصادر لبنانية : حزب الله أخلى جميع مقراته بالضاحية الجنوبية في بيروت بصورة عاجلة..

الإعلام العبري : مصر رفضت مجددا طلبا إسرائيليا لتهجير "مؤقت" للفلسطينيين من غزة ..

الحرب تقترب.. الدفاع الأميركية تأمر بتسريع وصول إحدى حاملات طائراتها للشرق الأوسط وتنشر غواصة صواريخ موجهة

الإعلام العبري : واشنطن تنقل لاسرائيل أسلحةً محرمّة دوليًا من قواعدها بدولٍ عربيّةٍ ورد طهران قبل الخميس..

غالانت لنظيره الأميركي: إيران تتجهز لشن هجوم واسع النطاق على إسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية