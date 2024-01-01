الجيش الإسرائيلي يعلن عن اغلاق مناطق واسعة في غلاف غزة

القدس المحتلة/سما/

اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين 12 أغسطس 2024 مناطق واسعة من غلاف غزة ، مناطق عسكرية مغلقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، إنه بناءً على تقييم الوضع، وقع قائد المنطقة الجنوبية على أمر بإغلاق عدة مناطق في غلاف غزة ومنع الوصول إليها دون تنسيق مسبق.

وأفاد بأن المناطق هي معبر إيرز، وياد مردخاي، ومفرق شعار هنيغف، ومفترق نتيفوت، وناحال عوز، وتقاطع شارع 234 ومنطقة ناحال أشكول من مفرق رعيم ومفترق أوريم حتى السياج.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الإثنين، يومها الـ311، حيث كثف الجيش الإسرائيلي من هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في القطاع، فيما أعلن عن مقتل أحد جنوده في معارك في جنوب القطاع.