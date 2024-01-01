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الإعلام العبري : مصر رفضت مجددا طلبا إسرائيليا لتهجير "مؤقت" للفلسطينيين من غزة ..

الإثنين 12 أغسطس 2024 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري : مصر رفضت مجددا طلبا إسرائيليا لتهجير "مؤقت" للفلسطينيين من غزة ..



القدس المحتلة/سما/

 وسائل إعلام إسرائيلية عن تجديد الطلب الإسرائيلي لمصر باستقبال سكان غزة والموافقة على تهجيرهم خارج القطاع لحل أزمة الصراع الحالي، لكن القاهرة رفضت الطلب بشدة.

 

وهاجم الإعلام العبري الرفض المصري للطلب الإسرائيلي، حيث قال موقع "srugim" الإخباري الإسرائيلي إن مصر رفضت طلب إسرائيل بتوطين عشرات الآلاف من سكان غزة في الأراضي المصرية لفترة محدودة بهدف القضاء على كتائب التنظيمات المسلحة التي بقيت في القطاع دون تعريض سكان القطاع للخطر.

وأضاف تقرير الموقع العبري أنه استعدادا لاستئناف المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين ووقف القتال في قطاع غزة، ردت مصر سلبا على طلب إسرائيل توطين عشرات الآلاف من سكان غزة على الأراضي المصرية.

وكانت إسرائيل قد أوضحت أن ذلك سيكون "لفترة محدودة للغاية"، من أجل القضاء بشكل نهائي على كتائب التنظيمات المسلحة المتبقية في القطاع، دون تعريض المدنيين للخطر.
وأبدت مصر، وفقا للموقع العبري معارضة حازمة وأوضحت للإسرائيليين أن الأمر "غير مقبول" لديها.

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