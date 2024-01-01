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فرنسا وبريطانيا وألمانيا تحذر إيران من مهاجمة إسرائيل

الإثنين 12 أغسطس 2024 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا وبريطانيا وألمانيا تحذر إيران من مهاجمة إسرائيل



وكالات - سما-

أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا يوم الإثنين، حذرت فيه إيران من مهاجمة إسرائيل، ودعتها إلى تجنب دفع المنطقة إلى حرب شاملة.

وجاء في البيان الصادر عن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتز: "نحن قلقون للغاية من التوترات المتزايدة في المنطقة، ومتحدون في التزامنا بخفض التصعيد والاستقرار الإقليمي".

وواصل البيان، في إشارة إلى المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق التهدئة، والتي من المقرر أن تستأنف في وقت لاحق من الأسبوع الحالي: "في هذا السياق، وعلى وجه الخصوص، ندعو إيران وحلفاءها إلى الامتناع عن الهجمات التي من شأنها أن تزيد من تصعيد التوترات الإقليمية، وتعريض فرصة الاتفاق على وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن للخطر".

وحذرت الدول الثلاث من أنه إذا هاجمت إيران، فإنها "ستتحمل المسؤولية عن الأفعال التي تعرض هذه الفرصة للسلام والاستقرار للخطر".

وختم البيان، "لا توجد دولة أو أمة ستستفيد من المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط".

وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.

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