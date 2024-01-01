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الحرب تقترب.. الدفاع الأميركية تأمر بتسريع وصول إحدى حاملات طائراتها للشرق الأوسط وتنشر غواصة صواريخ موجهة

الإثنين 12 أغسطس 2024 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرب تقترب.. الدفاع الأميركية تأمر بتسريع وصول إحدى حاملات طائراتها للشرق الأوسط وتنشر غواصة صواريخ موجهة



القدس المحتلة/سما/

أمر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن بـ”تسريع وصولها” إلى الشرق الأوسط حسبما أعلن البنتاغون الأحد، في وقت يتهدد التصعيد العسكري المنطقة بأسرها على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر إن أوستن أمر الأسطول الذي تقوده يو إس إس أبراهام لينكولن ويضم مقاتلات من طراز إف-35 سي، بالتحرك على نحو أسرع، في مواجهة خطر هجوم واسع النطاق من جانب حزب الله اللبناني المدعوم من طهران أو من إيران نفسها ضد إسرائيل.
وأضاف رايدر أن أوستن أجرى محادثة مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت الأحد، وأمر أيضا بإرسال غواصة الصواريخ “يو إس إس جورجيا” في المنطقة نفسها.
وذكر أن الرجُلين ناقشا “أهمية الحد من الأذى اللاحق بالمدنيين، وإحراز تقدم نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة”، إضافة إلى ردع الجماعات المدعومة من إيران عن شن هجمات.
وارتفع منسوب التوتر في الآونة الأخيرة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران والقائد العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.

 

وكانت واشنطن أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط عبر نشر مزيد من السفن الحربية والمقاتلات.
ومن المقرر أن تنضم حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى حاملة طائرات أميركية أخرى في المنطقة هي يو إس إس ثيودور روزفلت.

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