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311 يوماً للعدوان على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة

الإثنين 12 أغسطس 2024 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
311 يوماً للعدوان على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة



غزة /سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣١١ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠
جنوب قطاع غزة
ونسف جيش الاحتلال الاسرائيلي مربع سكني جديد في حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
واستشهد اربعة مواطنين في وقت سابق اثر قصف الاحتلال سيارة على شارع صلاح الدين شرقي المدينة.
وانتشلت فرق الإسعاف جثامين اربعة شهداء اخرين من مناطق متفرقة من غرب رفح .
ووسع جيش الاحتلال من دائرة عدوانه في خان يونس جنوب قطاع غزة.
واجبر الاحتلال عشرات الآلاف على ترك خيامهم ومنازلهم في مدينة حمد شمالي خان يونس تحت وقع النار.
وجدد الاحتلال قصفه على خان يونس وارتقى ثلاثة شهداء شرق المدينة وهم المسعف عبد الله حامد البريم وشقيقه على وزوج شقيقته صبري ابو مصطفى.
وكانت طائرات الاحتلال قصفت تجمع للمواطنين في سوق الاربعاء وسط المدينة ما اسفر عن استشهاد اربعة مواطنين.
وسط القطاع
وارتقى شهيدان في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة حمدان في مخيم النصيرات
ودمر الاحتلال منزل نائب الأمين العام للجبهة الشعبية جميل مزهر في مخيم النصيرات وسط القطاع.
كما قصف الاحتلال عدة منازل في المخيم.
غزة والشمال
وارتقى شهيدان بقصف إسرائيلي على منزل عائلة ابو رمضان بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.
وواصلت المدفعية قصفها لجنوب المدينة.

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