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مقتل جندي إسرائيلي برصاص قناص خلال المعارك جنوب قطاع غزة

الإثنين 12 أغسطس 2024 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل جندي إسرائيلي برصاص قناص خلال المعارك جنوب قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

اعترف جيش الاحتلال، بمقتل أحد الجنود من كتيبة المظليين، خلال المعارك البرية الدائرة جنوب قطاع غزه.

وجاء في إعلان جيش الاحتلال: "مقتل الرقيب عمر جينزبرج 19 عامًا من كريات طبعون، مقاتل في الكتيبة 101 لواء المظليين قتل في معركة جنوب قطاع غزة".

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: إن "الجندي القتيل عومر جينزبرج قُتل في منطقة القرارة شرق خان يونس برصاص قناص حماس، عندما كانت قوة من الكتيبة 101 في مبنى فوق الأرض، وتعرف عليهم القناص وتمكن من إصابتهم، كما أصيب مقاتلان آخران بجروح طفيفة في الحادث، ولم يتم التعرف على هوية القناص أو القضاء عليه".

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